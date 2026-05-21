Экс-главу метрополитена Петербурга Гарюгина похоронят на Волковском кладбище

Гарюгин возглавил службу движения метрополитена еще в 1983 году. Фото: vk.com/metrospbofficial

Похороны бывшего начальника метро Петербурга Владимира Гарюгина пройдут 21 мая. Об этом сообщила пресс-служба подземки. Гарюгин скончался 19 мая на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

- Гражданская панихида и «вахта памяти» с почетным караулом сотрудников подземки пройдет с 09:30 до 13:00 в ритуальном пространстве «Память бесконечна», - уточняется в сообщении.

С 14:00 до 15:00 попрощаться с Гарюгиным можно в соборе Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Похоронят бывшего руководителя на Волковском кладбище. Церемония захоронения начнется в 15:30.

Владимир Гарюгин возглавлял петербургский метрополитен больше 30 лет. Он пришел на эту должность в январе 1990 года и ушел только в 2020 году. Тогда он заявил, что пора «уступить дорогу молодым», и подчеркнул, что уходит по собственному желанию.

На пенсии Гарюгину вручили благодарственное письмо от губернатора Петербурга, а в мае 2020 года Законодательное собрание города удостоило его звания Почетного гражданина Петербурга.