175 тонн бразильского арахиса с жуками не пустили в Петербург

Ввоз зараженного арахиса на территорию России запрещен. Фото: Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В Большом морском порту Петербурга специалисты Россельхознадзора нашли зараженные партии арахиса из Бразилии. Общий вес опасной продукции составил 175 тонн, сообщили в пресс-службе ведомства.

Лабораторные исследования подтвердили, что орехи кишат вредителями запасов зерна. Среди них - малый мучной хрущак, малый булавоусый хрущак и блестянка сухофруктовая. Все эти жуки портят продукты и делают их непригодными для употребления.

- Ввоз зараженного арахиса на территорию России запрещен. Это прямое нарушение Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», - пояснили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сейчас партия задержана. Что с ней сделают дальше, не уточняется. Скорее всего, орехи отправят обратно в Бразилию или уничтожат – решение примет компания.