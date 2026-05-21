Нелегального иностранца задержали в Петербурге с крупной партией наркотиков

Всего изъяли почти 1 кг наркотика. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Красногвардейского района задержали 43-летнего мигранта из Средней Азии. Его остановили, когда он был за рулем автомобиля Kia, и нашли в салоне крупную партию наркотиков.

- При личном досмотре у иностранца нашли 2,41 грамма наркотика. В салоне машины оперативники обнаружили еще 35 фольгированных свертков с тем же наркотиком. Общая масса свертков составила почти 28 граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков съездили по месту жительства задержанного и нашли там самое крупное. В квартире лежало еще 812,3 грамма наркотика растительного происхождения. Также изъяли электронные весы и упаковочный материал.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Кроме того, мужчина находился в России нелегально.