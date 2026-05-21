Продукты на маркетплейсах Петербурга могут стать дороже, чем в обычных магазинах

Специалисты прогнозируют дальнейший рост цен на цифровых платформах и введение платной доставки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшее время заказ продуктов через интернет может ударить по кошельку петербуржцев. Сейчас ценовая разница между маркетплейсами и обычными магазинами почти незаметна, но ситуация меняется. Специалисты прогнозируют дальнейший рост цен на цифровых платформах и введение платной доставки.

- Торговые сети активно вкладываются в свои IT-системы. Они наращивают цифровую инфраструктуру и скоро догонят маркетплейсы по качеству онлайн-сервиса. При этом офлайн-розница не собирается сдаваться, - рассказал Независимый консультант по продвижению продуктов Михаил Лачугин «Деловому Петербургу».

Сети будут улучшать инструменты для интернет-продаж, чтобы не потерять покупателей. В итоге конкуренция между двумя каналами выровняет цены. Борьба за лояльность клиентов станет жестче. А это значит, что скидки и акции уступят место более сложным схемам удержания покупателей.

Пока точных прогнозов, когда именно подорожает доставка, нет, но тренд уже обозначился. Эксперты советуют не расслабляться и внимательно сравнивать цены перед заказом.