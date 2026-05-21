Опасность БПЛА объявили в Ленобласти 21 мая

Опасность действует в Лужском районе. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опасность беспилотников объявили в воздушном пространстве в Ленобласти утром 21 мая. Об этом сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- Опасность действует в Лужском районе, - написал он в своем telegram-канале.

Мобильный интернет, который только начал восстанавливаться, может вновь исчезнуть. Работать будут только «белые списки». В них входят важные сервисы, а также мессенджеры, карты города, приложения крупных банков, а также ряд СМИ, включая «КП-Петербург».

Напомним, воздушную тревогу в Ленобласти объявляют уже третий день подряд. 19 мая сбили девять дронов, а 20 мая – три. Хотя накануне отбой дали еще утром, мобильный интернет работал с ограничениями до конца дня.

Обновление: Отбой дали в час дня, о количестве сбитых беспилотников информации нет.