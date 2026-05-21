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НовостиПроисшествия21 мая 2026 8:36

Полицейские задержали шестерых подростков, нападавших на прохожих на Думской

Молодые люди избили подростков и залили их из перцового баллончика
Регина МАРИНЕЦ
Молодым людям от 16 до 21 года.

Молодым людям от 16 до 21 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Центрального района задержали группу молодых людей, которые нападали на людей на улицах Думской и Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На агрессивных подростков жаловались горожане 19 мая. По версии следствия, задержанные избили нескольких несовершеннолетних, а затем распылили им в лицо газ из баллончика. После этого они сбегали с места происшествия.

- В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Четверых задержали. Еще двоих опросили и передали родителям или законным представителям, - сообщили в полиции. Молодым людям от 16 до 21 года.

Сейчас полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники выясняют, причастны ли задержанные к другим подобным преступлениям.