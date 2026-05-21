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НовостиПроисшествия21 мая 2026 8:51

Полиция нашла 24 нелегальных мигранта на стройках Петербурга и Ленобласти

Всего полицейские проверили 126 приезжих
Регина МАРИНЕЦ
Всех нарушителей выдворят с территории России.

Всех нарушителей выдворят с территории России.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Управления по вопросам миграции вместе со спецполком полиции провели рейд на стройках в Петроградском районе Петербурга и Ломоносовском районе Ленобласти. Всего полицейские проверили 126 приезжих. Из них 24 человека работали на стройках нелегально.

- Нарушителей доставили в полицию. Каждого привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Всех выдворят с территории России, - рассказали в ГУ МВД России по городу и области.

Сейчас полиция устанавливает, какие компании и предприниматели наняли этих нелегалов. Если вину юрлиц докажут, их тоже накажут по статье о незаконном привлечении иностранной рабочей силы.

Подобные рейды в полиции проводят регулярно. Их главная цель - заставить строительный бизнес соблюдать миграционные законы. В ведомстве подчеркивают, что контроль за приезжими будет ужесточаться и дальше.