Полиция нашла 24 нелегальных мигранта на стройках Петербурга и Ленобласти

Всех нарушителей выдворят с территории России. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Управления по вопросам миграции вместе со спецполком полиции провели рейд на стройках в Петроградском районе Петербурга и Ломоносовском районе Ленобласти. Всего полицейские проверили 126 приезжих. Из них 24 человека работали на стройках нелегально.

- Нарушителей доставили в полицию. Каждого привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Всех выдворят с территории России, - рассказали в ГУ МВД России по городу и области.

Сейчас полиция устанавливает, какие компании и предприниматели наняли этих нелегалов. Если вину юрлиц докажут, их тоже накажут по статье о незаконном привлечении иностранной рабочей силы.

Подобные рейды в полиции проводят регулярно. Их главная цель - заставить строительный бизнес соблюдать миграционные законы. В ведомстве подчеркивают, что контроль за приезжими будет ужесточаться и дальше.