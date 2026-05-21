VII Международный «ТранспортФест» стартовал в Петербурге

«КП-Петербург» на «ТранспортФесте» в 2025 году. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Северной столице открылся VII Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест». Это одно из крупнейших ежегодных событий транспортной отрасли России. Мероприятие приурочили ко Дню основания города. В этом году фестиваль посвятили вековому юбилею регулярного автобусного движения в Петербурге.

- Программа рассчитана на три дня. 21 мая приходит конкурс профмастерства водителей автобусов и стартовала деловая программа. Для участников организовали технические визиты на ключевые транспортные объекты, - сообщили в пресс-службе Смольного.

22 мая на Манежной площади и Кленовой улице откроется выставка инновационного транспорта. Там представят современные образцы пассажирской техники. В КЦ Дома кино пройдет Детский автомобильный форум для школьников. Также состоится награждение победителей профессиональных конкурсов.

23 мая по центру Петербурга проедет парад исторической техники. На улицы выйдут 323 единицы ретроавтобусов - по числу лет, исполняющихся городу. Экспозиция разместится на Инженерной, Караванной и Замковой улицах, площади Белинского и на набережной Фонтанки. Завершится фестиваль гала-концертом.