Полиция задержала еще двоих подростков после поножовщины на Выборгском шоссе

Подростка, который 23 раза ударил ножом школьника, задержали сразу. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские задержали еще двоих подростков, причастных к поножовщине на паркове рядом с кафе на Выборгском шоссе 16 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в тот день в 18:40 там подрались две компании. Во время драки 17-летний студент колледжа 23 раза ударил ножом 15-летнего оппонента. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. Охранник заведения вызвал полицию. По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело.

Первого подозреваемого задержали сразу. Но полиция продолжила искать других участников.

- Оперативники вышли на след еще двоих. Вечером 19 мая на проспекте Народного Ополчения задержали 14-летнего подростка. Через полчаса на Тимуровской улице взяли 15-летнего школьника, - уточнили в полиции.

Обоих задержали. Сейчас с ними работают следователи.