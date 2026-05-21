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НовостиПроисшествия21 мая 2026 9:39

Полиция задержала еще двоих подростков после поножовщины на Выборгском шоссе

За жизнь подростка до сих пор борются врачи
Регина МАРИНЕЦ
Подростка, который 23 раза ударил ножом школьника, задержали сразу.

Подростка, который 23 раза ударил ножом школьника, задержали сразу.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские задержали еще двоих подростков, причастных к поножовщине на паркове рядом с кафе на Выборгском шоссе 16 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в тот день в 18:40 там подрались две компании. Во время драки 17-летний студент колледжа 23 раза ударил ножом 15-летнего оппонента. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. Охранник заведения вызвал полицию. По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело.

Первого подозреваемого задержали сразу. Но полиция продолжила искать других участников.

- Оперативники вышли на след еще двоих. Вечером 19 мая на проспекте Народного Ополчения задержали 14-летнего подростка. Через полчаса на Тимуровской улице взяли 15-летнего школьника, - уточнили в полиции.

Обоих задержали. Сейчас с ними работают следователи.