Александр Беглов: «ТранспортФест» стал площадкой для демонстрации инноваций

В этом году фестиваль посвятили 100-летию петербургского автобуса. Фото: пресс-служба Комтранса Петербурга

Губернатор Александр Беглов сообщил об открытии VII Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест». Это событие губернатор назвал одним из ключевых для отрасли в России.

Мероприятие приурочено ко Дню рождения города. В этом году его посвятили 100-летию петербургского автобуса. Программа рассчитана на три дня: с 21 по 23 мая.

- Развитие современной, эффективной и комфортной транспортной системы - один из десяти городских приоритетов, - заявил Беглов. - Петербург динамично обновляет подвижной состав, строит новые дороги и при этом бережно сохраняет свои традиции.

По словам губернатора, фестиваль проводят в городе с 2019 года. За это время он стал главной городской площадкой для профессиональных диалогов, показа инноваций и укрепления связей с другими регионами и странами. Отдельное внимание уделяют популяризации транспортных профессий и привлечению молодежи в инженеры.