Треш-блогер из Кемеровской области снял нападение на женщину

Мужчина получил 2 года условно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области вынес обвинительный приговор местному жителю, который избил женщину в прямом эфире. Как сообщает издание VSE42.ru со ссылкой на ГУ МВД и прокуратуру Кемеровской области, на скамье подсудимых оказался 32-летний блогер. Он напал на соседку в январе 2026 года прямо во время стрима.

- Осужденный, находясь в общежитии, распылил в лицо и на одежду потерпевшей перцовый газ, - сообщили в прокуратуре. - Затем забрал из ее рук металлическую швабру и нанес ею удар в область головы и тела женщины. Все происходящее мужчина транслировал в прямом эфире сети интернет через телефон.

Поводом для агрессии стало замечание, которое сделала женщина. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия) и назначил ему виновному 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он выплатил пострадавшей 100 тысяч рублей.