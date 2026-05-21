ГАТИ предупредила о перекрытиях с 23 мая в Петербурге

Ограничения затронут сразу несколько районов города. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 23 мая в Петербурге начнут действовать новые ограничения движения. В ГАТИ пояснили, что они связаны с реконструкцией инженерных сетей и ремонтом дорожного покрытия. Самые заметные перекрытия затронут три района

Самые значительные неудобства ожидаются в трех районах. В Выборгском до 1 июля сузят проезд по проспекту Луначарского от проспекта Культуры до проспекта Художников. В Красногвардейском до 15 июня ограничат движение по проспекту Металлистов и полностью закроют съезд с Партизанской улицы. В Приморском на Нижне-Каменской улице введут одностороннее движение и закроют перекресток с Глухарской улицей в последние дни мая.

Остальные временные перекрытия, в том числе краткосрочные закрытия в Ломоносове и на Малоохтинском проспекте, можно найти на официальной карте инспекции.

В ГАТИ напомнили:

– Планируйте маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.