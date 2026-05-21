Посадку по биометрии внедрят еще на двух поездах из Нижнего Новгорода

Посадку по биометрии запустят еще на двух поездах из Нижнего Новгорода летом 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде внедрят посадку с помощью биометрии еще на два поезда. Напомним, в приволжской столице это ноу-хау уже работает на трех направлениях. А с лета 2026 года, как пишет ИА «Время Н», по биометрии можно будет сесть на поезда «Нижний Новгород – Киров», а также «Нижний Новгород – Иваново». Подробностями реализации идеи поделился глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, посетивший конференцию ЦИПР.

- Биометрия на данных направления сейчас активно тестируется. – цитируют Григоренко в издании. – Вся процедура посадки на поезд не займет больше 10 секунд. Пассажира мне надо будет предъявлять паспорт. Мы приняли решение масштабировать сервис на новые направления. При этом биометрия – сугубо добровольная. Это удобный альтернативный способ получения услуги.

Воспользоваться услугой нетрудно, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и согласиться, чтобы у вас обработали персональные данные.