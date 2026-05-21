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НовостиОбщество21 мая 2026 11:30

Посадку по биометрии внедрят еще на двух поездах из Нижнего Новгорода

Сейчас ноу-хау уже работает на трех направлениях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Посадку по биометрии запустят еще на двух поездах из Нижнего Новгорода летом 2026 года.

Посадку по биометрии запустят еще на двух поездах из Нижнего Новгорода летом 2026 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде внедрят посадку с помощью биометрии еще на два поезда. Напомним, в приволжской столице это ноу-хау уже работает на трех направлениях. А с лета 2026 года, как пишет ИА «Время Н», по биометрии можно будет сесть на поезда «Нижний Новгород – Киров», а также «Нижний Новгород – Иваново». Подробностями реализации идеи поделился глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, посетивший конференцию ЦИПР.

- Биометрия на данных направления сейчас активно тестируется. – цитируют Григоренко в издании. – Вся процедура посадки на поезд не займет больше 10 секунд. Пассажира мне надо будет предъявлять паспорт. Мы приняли решение масштабировать сервис на новые направления. При этом биометрия – сугубо добровольная. Это удобный альтернативный способ получения услуги.

Воспользоваться услугой нетрудно, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и согласиться, чтобы у вас обработали персональные данные.