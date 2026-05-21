Выставка о Булгакове открылась в музее железных дорог в Петербурге

Экспозиция развернулась в подлинном вагоне третьего класса. Фото: Музей железных дорог России

Выставка «Рельсы. Строки. Фельетоны», приуроченная к 135-летию Михаила Булгакова, открылась в музее железных дорог в Петербурге 19 мая. Об этом сообщил Piter.TV.

- Место выбрали не случайно: оно переносит зрителей в 1920-е годы. Тогда будущий классик гремел не только «Мастером и Маргаритой», но и острыми фельетонами. Их он писал прямо в поездах по пути на работу, - пишет издание.

Не все помнят, что великий мистик начинал как рядовой журналист. Экспозиция развернулась в подлинном вагоне третьего класса. В купе можно увидеть инсталляцию с Котом Бегемотом, который ведет диалог с городовым. Главный экспонат - старинный проводной телефон 1930-х годов - это отсылка к легендарному разговору Булгакова со Сталиным.

На окнах вагона повесили триптих «Жизненный путь» на полупрозрачной пленке, имитирующей запотевшее стекло. На багажных полках расположились миниатюрные фигурки путешественников, которые символизируют пассажиров, которые навсегда едут по страницам «Собачьего сердца», «Бега» и «Дней Турбиных».

Выставка открыта до 1 августа. Вход - по билетам в Музей железных дорог России.