Эндокринолог Поляков заявил, что чай в пакете может сказаться на репродуктивном здоровье

Эксперт рассказал о влиянии пакетированного чая. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чай в пакетиках может оказать влияние на репродуктивное здоровье человека. Такое заявление изданию «Абзац» сделал диетолог, эндокринолог Антон Поляков. По его словам, все дело в микропластике, который может выделяться из фильтр-пакета. Их зачастую производят из нейлона или полипропилена. От горячей воды частицы пластика могут попасть в чай, а потом и в тело человека.

- Микропластик относится к категории эндокринных дизрапторов – веществ, которые при длительном накоплении, систематичном поступлении в организм могут снижать гормональный баланс, [наносить удар по] репродуктивной системе и щитовидной железе. Также теоретически не исключен риск сгущения крови: любая инородная частица повышает воспалительный фон, что провоцирует этот процесс, – пояснил Поляков.

Эксперт отмечает, что предпочтительнее пить листовой чай. Отметим, что мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.