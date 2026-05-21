Беспилотную опасность объявили в Ленобласти днем 21 мая

В Ленобласти объявили воздушную тревогу. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Угрозу атаки БПЛА вновь объявили над небом Ленобласти 21 мая. Ранее беспилотную опасность объявили утром в Лужском районе региона. К трем часам дня режим воздушной тревоги ввели на территории всей области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале в соцсетях. Также глава региона предупредил и о возможных проблемах с мобильным интернетом.

- Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, - отметил губернатор. О сбитых украинских беспилотниках информации пока не поступало.

Тем временем, аэропорт «Пулково» продолжает работать в штатном режиме. О задержанных и отмененных авиарейсах пока не сообщалось.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что девять вражеских беспилотников сбили в Ленобласти за 19 мая. ПВО работало весь день, боевые работы не прекращались до позднего вечера.