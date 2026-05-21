Власти Петербурга намерены продлить льготы для электротранспорта

В Петербурге слабая инфраструктура и экономика коммерческой эксплуатации. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Петербурга готовят законопроект о продлении льгот для электротранспорта до 2030 года. Вопрос обсудили на конференции «Интенсивное электродвижение», посвященной электрификации такси и грузовых перевозок, а также развитию сети зарядных станций.

- Воздух в Петербурге имеет низкий уровень загрязнения. Несмотря на рост числа машин на 4% в прошлом году, выбросы снизились за счет перехода наземного транспорта на экологически чистое топливо, - передает слова вице-губернатор Алексея Корабельникова 78.ru.

Однако электротранспорта в городе по-прежнему мало. Основные проблемы - слабая инфраструктура и экономика коммерческой эксплуатации. По словам Корабельникова, в ближайшие дни законопроект о льготах внесут в Законодательное собрание.

Инициатива предлагает освободить владельцев электромобилей от транспортного налога до 2030 года. Льготы также хотят продлить для машин на природном газе. Кроме того, в городе планируют сделать бесплатной парковку для электрокаров - тоже до 2030 года.