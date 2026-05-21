Участникам ПМЭФ не придется сдавать ПЦР-тесты впервые за пять лет

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Участникам Петербургского международного экономического форума для входа на площадку «Экспофорума» больше не нужно сдавать ПЦР-тест. Об этом сообщили в пресс-службе Росконгресса. Однако есть одно исключение.

- Для посещения пленарного заседания всем - участникам, журналистам и персоналу - все же придется пройти ПЦР-тестирование на ковид, грипп А и В, а также ОРВИ. Без отрицательного результата на главное заседание не пустят, - уточнили организаторы.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема этого года - «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В рамках форума запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего» и форум «Лекарственная безопасность». Культурная программа включает фестиваль «Петербургские сезоны» и традиционные Спортивные игры ПМЭФ.