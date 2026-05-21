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НовостиОбщество21 мая 2026 12:30

Смольный выделил 21,3 млн рублей на охрану исторических памятников Петербурга

Петербург выделил субсидии на реализацию проекта «Открытый город» в 2026 году
Маргарита СУРИНА
Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил постановление.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил постановление.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил выделение субсидии на реализацию проекта «Открытый город» в 2026 году. На эти цели будет направлено 21,3 миллиона рублей. Средства получит Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Благодаря субсидии участие в мероприятиях проекта станет бесплатным, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Проект «Открытый город» реализуется СПб ГО ВООПИК совместно с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры с 2016 года. Он направлен на популяризацию объектов культурного наследия Петербурга. Участники могут посетить экскурсии по зданиям-памятникам, в том числе тем, которые обычно закрыты для свободного посещения.

Ежегодно в проекте участвуют более 20 тысяч человек. На данный момент на официальном сайте проекта - открытыйгород.рф - зарегистрировалось почти 130 тысяч участников.