В Петербурге вандалы разрисовали госпиталь для раненых бойцов СВО

Здание является объектом культурного наследия. Фото: ГАТИ

На Суворовском проспекте неизвестные оставили надписи на фасаде Военно-медицинской академии. Внутри в этот момент лечились бойцы, раненные на СВО.

Инспекторы ГАТИ проверили десятки часов видео с городских камер. Лиц не видно, но проследить путь злоумышленников удалось. Все материалы уже в полиции.

Здание считается объектом культурного наследия. Это значит, что наказание будет серьезным. В ГАТИ напомнили:

– Если следствием будет установлен факт повреждения памятника, то дело могут рассматривать по Уголовному кодексу с максимальным наказанием в виде штрафа до трёх миллионов рублей или лишением свободы до трёх лет.

Ранее, в марте, инспекторы зафиксировали свежие рисунки на историческом особняке на Литейном проспекте. Тогда благодаря записям с камер удалось вычислить нарушителя. В инспекции также предупреждают: фасады на центральных улицах постоянно мониторятся, и уйти от ответственности практически невозможно.