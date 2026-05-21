Юрий Лоза вступился за перекрестившегося перед своими портретами SHAMAN

Музыкант отметил, что у творческих людей нередко есть привычки, которые помогают им настроиться перед выходом к публике. Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец SHAMAN оказался в центре обсуждений после концерта в Твери, где артист перекрестился перед своими портретами перед выходом на сцену. Часть пользователей в Сети раскритиковала исполнителя, однако музыкант Юрий Лоза встал на его защиту. Об этом сообщает «Абзац».

По словам Лозы, подобные действия не стоит воспринимать как нечто странное или предосудительное, поскольку у многих артистов существуют собственные приметы и традиции перед выступлениями.

- Это ритуалы, которые каждый для себя придумывает сам. И не надо относиться к ним как к чему-то постыдному или неприличному. Поймите, ритуалы бывают разные у людей. И некоторые очень индивидуальные и личные, - сообщил Юрий Лоза.

Музыкант отметил, что у творческих людей нередко есть привычки, которые помогают им настроиться перед выходом к публике. Лоза добавил, мол и в его коллективе существуют собственные ритуалы перед началом концертов.

- В моем коллективе есть люди, которые заходят в туалет перед выступлением и что-то там делают. Что именно - я не знаю. Может быть, крестятся, молятся или что-то себе подправляют. И без этого не могут выходить на сцену. Ничего особенного в этом нет. Это просто ритуал, - пояснил артист.

Напомним, представитель SHAMAN объяснил, что выступление в Твери стало для певца 400-м концертом. По его словам, артист перекрестился в рамках своей многолетней традиции, которой придерживается перед каждым выходом на сцену.