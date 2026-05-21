Россиянам рассказали, как открыть успешный бизнес в 2026 году

По словам эксперта, многие начинающие предприниматели совершают одну и ту же ошибку: вкладывают деньги в проект, не проверив, нужен ли продукт или услуга рынку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед запуском собственного бизнеса россиянам необходимо не только придумать перспективную идею, но и заранее просчитать все расходы и протестировать спрос. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на маркетолога, бизнес-трекера и психолога Елену Градусову.

По словам эксперта, многие начинающие предприниматели совершают одну и ту же ошибку: вкладывают деньги в проект, не проверив, нужен ли продукт или услуга рынку.

- Гениальная идея - это только начало. Большинство новых бизнесов закрываются не потому, что идея плохая, а потому что деньги не считали до старта, - сообщила Елена Градусова.

Маркетолог посоветовала запускать так называемую тестовую версию бизнеса - MVP. Такой подход позволяет оценить интерес покупателей и избежать крупных финансовых потерь.

- Протестируйте спрос до вложений. Сделайте первые продажи и только потом закупайте товар или разворачивайте услугу. Покупатели есть и цифры сходятся, то запускайтесь. Нет, сэкономили деньги и время, - пояснила эксперт.

По мнению Градусовой, перед полноценным стартом предпринимателям важно составить подробную финансовую модель. В нее должны входить все возможные расходы, предполагаемые доходы, цены и объемы продаж.

Отдельное внимание специалист рекомендовала уделять скрытым затратам. Речь идет о коммунальных платежах, оплате интернета, аренде, налогах и амортизации оборудования. Именно такие статьи расходов, по словам эксперта, часто становятся причиной финансовых проблем у начинающих бизнесменов.

Эксперт также посоветовала заранее формировать резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций. По ее словам, наличие финансовой подушки позволяет бизнесу пережить первые сложности и избежать серьезных убытков на старте.