Экскурсии по закрытым особнякам в Петербурге останутся бесплатными

Экскурсии доступны бесплатно для всех желающих. Главное - зарегистрироваться. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Петербургские дворцы и особняки прекрасны не только снаружи, но и внутри. Многие из них можно увидеть абсолютно бесплатно.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о субсидии на 2026 год проекту «Открытый город». Из городского бюджета на него направят 21,3 миллиона рублей.

В Смольном рассказали, что деньги пойдут на организацию бесплатных экскурсий по старинным особнякам и дворцам, которые обычно закрыты для свободного посещения:

– Благодаря предоставлению субсидии участие во всех мероприятиях проекта является бесплатным.

Проект реализуется с 2016 года городским отделением ВООПИК и КГИОП. Чтобы попасть на экскурсии, лекции и квесты, нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Сейчас там уже почти 130 тысяч человек. Ежегодно в мероприятиях участвуют более 20 тысяч горожан и гостей города.

В прошлом году в рамках проекта прошло около тысячи событий – от пешеходных и самокатных экскурсий до волонтерских акций и специальных программ для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья.