Россиянам пригрозили крупными штрафами за лебедей из шин у подъездов

По словам юриста, старые автомобильные шины относятся к отходам четвертого класса опасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители российских дворов могут столкнуться с серьезными штрафами за привычные украшения клумб возле подъездов. Речь идет о декоративных фигурах из автомобильных покрышек и пластиковых бутылок, которые многие годы считались обычным элементом дворового благоустройства. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на вице-президента коллегии адвокатов Москвы Аркадия Завалько.

По словам юриста, старые автомобильные шины относятся к отходам четвертого класса опасности. Такие материалы способны выделять вредные вещества в почву и атмосферу, поэтому их использование в качестве декоративных элементов нарушает экологические требования.

- Закон регламентирует такие прецеденты, как несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Штраф для физических лиц составит от 1 до 2 тысяч рублей, -сообщил Аркадий Завалько.

Эксперт уточнил, что наказание предусмотрено не только для обычных граждан. Если нарушение допустит должностное лицо, сумма штрафа вырастет до 10–30 тысяч рублей. Для юридических лиц, включая управляющие компании, санкции могут оказаться еще серьезнее - от 100 до 250 тысяч рублей. Кроме того, организации рискуют получить приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Юрист также предупредил, что при повторном нарушении штрафы для граждан увеличиваются. В таком случае сумма взыскания может составить уже до 3 тысяч рублей.