В Пермском крае школьник нашел петарду на улице и принес ее на урок

Петарду пронесли на урок в школу в Пермском крае. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В школе №8 города Чайковского Пермского края во время урока взорвалась петарда. Трое детей получили ожоги, сообщает URA.RU.

- Произошел хлопок петарды. Незначительные ожоги получили трое учащихся. Двое детей в госпитализации не нуждались, еще один направлен в приемное отделение больницы для дополнительного осмотра, - рассказали в ведомстве.

По данным полиции, речь идет о так называемом «сигнале охотника». Это устройство для подачи световых и шумовых сигналов. 12-летний ученик рассказал, что нашел его на улице около двух недель назад. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. В министерстве образования напомнили, что проносить в школу опасные предметы запрещено.

Добавим, что ранее в Санкт-Петербурге четверо подростков взорвали петарду на детской площадке во дворе дома №55 на улице Маршала Блюхера. Уже на следующий день нарушителей установили и провели с ними и их родителями воспитательную беседу.