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НовостиПроисшествия21 мая 2026 13:59

В Петербурге водитель фургона протащил полицейского несколько метров при погоне

21-летнего нарушителя задержали, инспектору потребовалась медицинская помощь
Дарья ЧАУС
Полицейскому потребовалась медицинская помощь.

Полицейскому потребовалась медицинская помощь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днём 21 мая сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить фургон на Пионерской улице – водитель нарушал правила. Но тот проигнорировал требование и нажал на газ. Началась погоня.

Полицейские преследовали фургон, неоднократно подавая световые и звуковые сигналы. На перекрёстке Большой Разночинной и Чкаловского проспекта машина остановилась на красный. К ней подбежал инспектор, разбил окно и попытался вытащить ключ зажигания. Однако нарушитель рванул с места и протащил полицейского несколько метров.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили:

– Водитель нажал на газ, несколько метров протащив инспектора за автомобилем. После этого ему удалось скрыться.

Далеко уехать не вышло – вскоре подоспевшие наряды ГАИ задержали беглеца. За рулём оказался 21-летний парень. Его доставили в отдел и привлекли к административной ответственности. Также рассматривается вариант возбуждения уголовного дела за сопротивление сотруднику полиции. Автомобиль помещён на штрафстоянку. Полицейскому оказана медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.