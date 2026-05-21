Полярник из Петербурга рассказал, по чему скучал сильнее всего в Антарктиде

Полярник Александр Краснов дал интервью "Петербургскому дневнику". Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полярник Александр Краснов вернулся в Петербург из экспедиции на Антарктиду. Он с другими коллегами-учеными участвовал в зимовке. Всего Краснов пробыл на промерзлом континенте 13 месяцев. В интервью «Петербургскому дневнику» полярник рассказал, по чему он скучал сильнее всего и много ли китов и пингвинов увидел на материке.

- Повезло встретить сразу шесть видов пингвинов. Это, скорее, везение, чем закономерность. Отчасти это может быть связано с теплой зимой и тем, что ледовый период в Антарктиде был короткий. Из необычного – была угроза цунами, объявили эвакуацию из-за землетрясения, толчки были силой более семи баллов. К счастью, волна не добралась до нашей бухты. Больше всего я скучал по нашим лесам, свежим фруктам и овощам, да и в целом – по жизни в городе, - цитируют полярника в издании.

Кроме того, Александр Краснов упомянул, что в Антарктиду прилетает много туристов. Профессиональные гиды проводят образовательные лекции и рассказывают о китах и пингвинах.