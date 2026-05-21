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НовостиПроисшествия21 мая 2026 14:35

Директор детсада в Тобольске получила условный срок из за гибели ребенка

Трагедия произошла из за небезопасного игрового оборудования
Алина САЗЫКИНА
Суд огласил приговор директора детсада, где задохнулся ребенок.

Суд огласил приговор директора детсада, где задохнулся ребенок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2023 года в детском саду Тобольска погибла воспитанница. Девочка задохнулась. Она повисла на металлической перекладине игрового домика беседки. Выяснилось, что конструкция не соответствовала требованиям ГОСТа. Сейчас, спустя три года, суд установил, что директор не проверила безопасность оборудования, её признали виновной в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

- Директору назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Помимо этого, ей запретили 2 года занимать управленческие должности в сфере образования, - сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало о приговоре воспитателя муниципального детского сада Тобольска. Женщину признали причастной к трагедии и приговорили к ограничению свободы сроком на год. По решению суда образовательное учреждение обязано выплатить родителям погибшей девочки компенсацию морального вреда, сумма составила 3 млн рублей.