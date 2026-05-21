Очередь на жильё в Петербурге снизилась более чем на 64% с 2020 года

Результата снижения удалось добиться за последние 5 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Очередь на жильё в Петербурге продолжает таять рекордными темпами. В Жилищном комитете подвели промежуточные итоги года: впервые за долгое время цифра опустилась ниже отметки в 50 тысяч семей.

Сейчас на учёте стоят 49,2 тысячи семей. С января их число сократилось ещё на 10%, а с 2020 года – более чем на 64%. При этом только в этом году квартиры уже получили 808 городских очередников, а исполнение жилищного плана выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом – с 19% до 35%. Председатель Жилищного комитета Денис Удод отметил:

– Снижение городской очереди – объективный результат системной работы, начатой в 2020 году. Дальнейшее сокращение очереди остается приоритетом, для чего необходимо сохранить текущие темпы предоставления жилья и качественную актуализацию учётных дел.

В приоритетном порядке жильё получают ветераны, блокадники, семьи с детьми-инвалидами и участники СВО. А впервые за три года снизилось число нуждающихся среди детей-сирот – сразу на 22%. Продвинуть очередь помогли и точечные изменения: в апреле в жилищный план внесли поправки, которые ускорили получение квартир для многодетных и инвалидов на полгода, а для всех остальных – на месяц.