Количество детей с аутизмом выросло в Мурманской области

Детей с аутизмом стало больше в Мурманской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области стало больше детей с аутизмом. Об этом пишет «Би-порт» со ссылкой на данные регионального Министерства здравоохранения. Для сравнения, в 2024 году диагноз «Детский аутизм» поставили 25 юным северянам, а в 2025-м – уже 30. Как пишет издание, аутизм диагностирует психиатр после обращений родителей ребенка. Далее врач отправляет пациента на обследование либо в дневной, либо в круглосуточный стационар. Детям помогают медики, психологи и педагоги.

- Специализированное лечение дети получают в областных психиатрической и клинической детской больницах. Диспансерное наблюдение также осуществляется участковым врачом-психиатром по месту жительства, - рассказали в издании.

По данным Минздрава России, в РФ на тысячу населения приходится 4 ребенка (это примерно 0,4 процента) с расстройством артистического спектра.