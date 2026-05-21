Энергетик Белогорьев: Китай сомневается в спросе на газ из «Силы Сибири 2»

Пойдет ли газ в Китай - вопрос открытый. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Китай не спешит выходить на договор с Россией по строительству газопровода «Сила Сибири 2» из-за внутренних сомнений. Об этом предположил в интервью URA.RU директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По словам эксперта, Пекин пока что не может дать стопроцентный гарантии на то, что будет стабильно закупать голубое топливо в тех объемах, которые необходимы для рентабельности амбициозного проекта.

- Проектная мощность газопровода заявлена серьезная – это 50 миллиардов кубометров в год. Может быть, из этого объема небольшую часть заберет себе Монголия, но это не факт. В любом случае на КНР должно приходиться не меньше 45 млрд «кубов» газа. А это очень большие объемы даже в масштабах местного рынка, - цитируют в информагентстве Алексея Белогорьева.

Пока что российская сторона ждет гарантии для начала строительства газопровода, - добавил эксперт.