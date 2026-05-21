Петербуржцам рассказали, где спасаться от жары в городе

Жителям Петербурга рассказали, где пережить жару. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время сильной жары жителям российских городов лучше избегать открытого солнца и выбирать прохладные общественные пространства. Как сообщает NEWS.ru, урбанист и гендиректор архитектурно-градостроительного бюро Master's Plan Юлия Зубарик посоветовала пережидать зной в метро, супермаркетах и возле водоемов.

По словам специалиста, одним из самых доступных способов укрыться от жары остается общественный транспорт с кондиционерами.

- Первым и логичным местом, где нас не настигнет палящее солнце, будет общественный транспорт. Метро, автобусы, трамваи и троллейбусы сегодня оснащены кондиционерами. Там точно будет комфортно передвигаться по городу, - сообщила Юлия Зубарик.

Эксперт отметила, что хорошими точками для охлаждения также могут стать торговые центры и крупные супермаркеты. Однако наиболее комфортно, по ее мнению, переносить жару в зеленых городских пространствах - парках, аллеях и у водоемов.

- Тень от деревьев, отсутствие рядом проезжей части и охлаждение от растений по ощущениям работают лучше кондиционера, - пояснила урбанист.

Кроме того, в жаркую погоду россиянам советуют проводить время в музеях, библиотеках, галереях и крытых катках. По словам Зубарик, некоторые современные общественные пространства и креативные кластеры оборудованы навесами и имеют хорошую вентиляцию, благодаря чему температура там заметно ниже, чем на улице.

Отдельно эксперт выделила популярные места для отдыха в разных городах. Так, в Санкт-Петербург переждать жару можно в парке 300-летия города или на Елагином острове, где прохладу приносит близость Финского залива. В Казань комфортнее всего гулять вдоль набережной Казанки и рядом с территорией кремля.