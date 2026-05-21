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НовостиОбщество21 мая 2026 16:09

Временные ограничения ввели в Пулково из-за угрозы БПЛА вечером 21 мая

Днем воздушную тревогу ввели по всему 47-му региону
Маргарита СУРИНА
В Ленобласти действует беспилотная опасность.

В Ленобласти действует беспилотная опасность.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Временные ограничения ввели в аэропорту «Пулково» из-за беспилотной опасности вечером 21 мая. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Напомним, угрозу атаки БПЛА ввели второй раз за день еще днем. Ранее воздушная тревога действовала только на территории Лужского района. Из-за режима повышенной опасности в регионе также проблемы с мобильным интернетом и связью.

- Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в «Пулково». Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

По предварительной информации, минимум два самолета не могут приземлиться на фоне беспилотной опасности.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов предупредил, что мобильная связь в Петербурге может быть ограничена в целях безопасности. Петербуржцев призвали отнестись с пониманием.