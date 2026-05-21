Петербург сформировал прогнозный топливно-энергетический баланс до 2035 года

В Петербурге сформировали прогноз ТЭБ до 2035 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил прогнозный топливно-энергетический баланс (ТЭБ) города до 2035 года. Этот документ станет основой для развития топливно-энергетического комплекса и планирования обеспечения города энергоресурсами. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Природный газ останется основным видом топлива для энергетики Петербурга, составляя более 99,8 процента топливного баланса города. Согласно прогнозу, к 2035 году потребление природного газа увеличится на 14 процентов и достигнет более 14 миллиардов кубометров в год, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Основными потребителями энергоресурсов являются организации энергетического сектора, промышленность, жители и прочие виды экономической деятельности.

Разработка ТЭБ направлена на повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других организаций, а также на обеспечение жителей и организаций доступными и экологически чистыми источниками энергии. Реализация мероприятий по достижению показателей прогнозного ТЭБ будет способствовать развитию и модернизации газораспределительной системы Петербурга.