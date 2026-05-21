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НовостиОбщество21 мая 2026 18:29

Беспилотную опасность отменили в Ленобласти вечером 21 мая

Ранее беспилотную опасность отменили на территории Петербурга
Маргарита СУРИНА
В Ленобласти отменили воздушную тревогу.

В Ленобласти отменили воздушную тревогу.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Угроза атаки украинских дронов миновала. На территории Ленобласти отменили воздушную тревогу вечером 21 мая. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своих соцсетях в 21:15. Ранее беспилотную опасность отменили на территории Петербурга, а также аэропорт «Пулково» вновь работает в штатном режиме.

- Отбой воздушной опасности в Ленинградской области, - рассказал Дрозденко в своем канале.

Ранее в небе над Ленобластью сбили один вражеский беспилотник. Напомним, утром 21 мая в Лужском районе региона ввели режим повышенной опасности. К обеду угрозу атаки БПЛА отменили, а к трем часам дня беспилотная опасность вновь затронула весь регион. Досталось и Северной столице. Вечером 21 мая угрозу атаки дронов ввели и на территории Петербурга. К счастью, ограничения долго не продлились. Уже через час воздушную тревогу отменили.