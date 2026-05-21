На Комендантском проспекте появится библиотека и театр музкомедии

В Каменке появится долгожданная библиотека. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

21 мая на телеканале «Санкт-Петербург» прошла прямая линия, где вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский ответил на вопросы жителей. Одной из обсуждаемых тем стало открытие библиотеки на Комендантском проспекте в микрорайоне Каменка.

- Проект находится в активной стадии реализации и был удостоен премии «Золотой Трезини» - престижной награды, вручаемой клубом петербуржцев, - рассказал вице-губернатор.

Вице-губернатор подчеркнул, что в Каменке проект должен быть завершён в 2027–2028 годах, и его отмена маловероятна. Кроме того, он отметил активное развитие микрорайона и планы по открытию театра музкомедии.

Также Борис Пиотровский напомнил, что в городе построено множество социальных объектов, включая школы, поликлиники и детские сады, и подчеркнул необходимость возведения объектов культуры.