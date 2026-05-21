Орган, переданный Мариинскому театру, могут вернуть в церковь Святой Екатерины

В 1950-е орган передали Мариинскому театру. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Орган из лютеранской церкви Святой Екатерины на Васильевском острове находится под учетом. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Ранее орган передавали в 1950-е годы Мариинскому театру. По словам Пиотровского, никто не позволит органу пропасть.

- Я думаю, раз он там находится, и никто не позволит никакого забвения, никуда его выкинуть тоже не дадут. Ну, давайте мы тоже обратимся в министерство и в театр, спросим, какая судьба ждет. Может быть, какой-то действительно придумаем какой-то общий выход из положения, если оно существует, - отметил Борис Пиотровский. - Честно говоря, зная внимательность и заботу, так сказать, к недвижимому, движимому имуществу Мариинского театра, я думаю, что там у них всё всё по полочкам, все учтено, и в порядке. Ничего не пропадет.

Также орган предложили вернуть в церковь Святой Екатерины. Вице-губернатор напомнил, что подобные прецеденты уже существуют, и музейные экспонаты иногда временно хранятся в церквях.