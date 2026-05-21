Александр Беглов: Новые высокотехнологичные проекты ОЭЗ «Санкт Петербург» принесут городу более 8 млрд рублей инвестиций

В Петербурге реализует новые инвестиционные проекты. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» планируется реализовать три новых инвестиционных проекта с общим объемом вложений 4,2 миллиарда рублей. Они будут способствовать внедрению передовых технологий в фармацевтике и микроэлектронике. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- ОЭЗ сегодня - полноценный технологический кластер, задающий стандарты в масштабах всей страны, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Уже девять действующих резидентов ОЭЗ увеличили свои инвестиции в текущие проекты более чем на 4 миллиарда рублей. Среди них - инновационные предприятия в области генной инженерии и гражданской авиации.

- Один из одобренных проектов - строительство фармацевтического комплекса на участке площадью почти 2,5 гектара. Здесь будут разрабатывать и производить лекарства для лечения различных заболеваний. Комплекс создаст 125 новых рабочих мест, - отметили в пресс-службе Смольного.

Также планируется запуск высокотехнологичной линии по производству оптоэлектронных приборов. Площадь зданий составит 5 тысяч квадратных метров, а на предприятии будут работать 113 высококвалифицированных специалистов.

Третий проект предусматривает организацию производства микросхем СВЧ, импульсных источников питания и печатных плат. В нем будут задействованы 210 человек.

На данный момент в ОЭЗ технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) в Петербурге зарегистрировано 66 компаний-резидентов, планирующих вложить в свои проекты около 300 миллиардов рублей.

К слову, ОЭЗ расположена на четырех площадках: «Нойдорф» в поселке Стрельна, «Новоорловская» в Приморском районе, «Парнас» в Выборгском районе и «Шушары» в Пушкинском районе. Режим ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» действует до 2054 года.