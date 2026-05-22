Сотрудники нашли факты незаконного подключения 21 жилого строения к сетям. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Рейд с этническим уклоном прошел в деревне Верхние Осельки. Полицейские проверили 47 домов цыган, 281 человека и 76 машин. В отделы полиции для дополнительной проверки доставили 18 человек.

- По итогам рейда составили 23 административных протокола. Нарушения касались безопасности дорожного движения, ненадлежащего воспитания детей и охраны окружающей среды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рейд в цыганской деревне под Петербургом Видео: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Сотрудники нашли факты незаконного подключения 21 жилого строения к сетям. Участковые готовят документы для принятия процессуального решения. Военкомат вручил пять повесток гражданам, подлежащим призыву.

Наркополицейские обследовали жилые помещения и прилегающую территорию. Полученная информация проверяется. Госавтоинспекция выявила несколько нарушений правил дорожного движения, включая езду без прав, нарушения перевозки и эксплуатации автомобилей. Один автомобиль отправили на спецстоянку.