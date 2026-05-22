Правда, книгу, скорее всего, сгенерировала нейросеть. Фото: ГАТИ

Жители Коломяг заметили, что один и тот же автомобиль каждое утро паркуется на зеленых насаждениях около трансформаторной подстанции. При этом, по словам жителей Вербной улицы, во дворе хватает обычных парковочных мест.

Не став мириться с таким отношением, соседи призвали в соцсетях жаловаться в местную администрацию. Сотрудники имеют право составлять протоколы за парковку на газоне. Водителю грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если выяснится, что автомобиль принадлежит юридическому лицу, сумма вырастет до 150 тысяч.

Фото: ГАТИ

- В дополнение к официальным жалобам жители оставили на капоте нарушителя подарок - увесистый том под названием «Как перестать парковаться на газоне». Правда, книгу, скорее всего, сгенерировала нейросеть, - сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Адрес, кстати, находится в маршруте комплекса автоматической фиксации таких нарушений. Так что если водитель не образумится, то его машину вскоре может заснять камера.