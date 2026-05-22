Представитель властей США впервые за несколько лет приедет на ПМЭФ

Кук посетит пленарное заседание и выступление президента Путина. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил РИА Новости, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он станет первым официальным представителем американских властей на этом мероприятии за несколько лет.

- Оргкомитет форума и Госдепартамент подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать, - заявил Кук.

Представитель США хорошо знаком с Россией. Он основатель и президент Национального фонда памятников США, а также специалист по России во Всемирном фонде памятников. Кук участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря. Он выступал с лекциями в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.

ПМЭФ пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня. Ожидается, что форум соберет тысячи участников из десятков стран.