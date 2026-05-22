17 лошадей заживо сгорели в конном клубе в Петергофе

Огонь охватил 140 квадратных метров конюшни. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Не менее 17 лошадей заживо сгорели на конно-спортивной базе в Петергофе в ночь на 22 мая. По словам владелицы клуба, погибло 18 животных, но точное количество еще уточняется.

Сообщение о возгорании конюшни поступило в экстренные службы в 1:40. Полыхало одноэтажное здание конюшни размером 20 на 180 метров на Ропшинском шоссе. Огонь охватил 140 квадратных метров.

- Пожар быстро распространялся, и в 2:05 ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. Локализовать пламя удалось только через полчаса - в 2:32. Открытое горение сбили к 2:56, а полностью потушили пожар в 3:34, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Конно-спортивная тренировочная база рассчитана на 35 лошадей. По предварительным данным «КП-Петербург», в огне погибли 17 животных. Спасатели не исключают, что жертв может оказаться больше. Среди людей пострадавших нет.

На месте работали 7 единиц техники МЧС и 28 человек личного состава. Причины пожара пока не называются. Ведется проверка.