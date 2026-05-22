Эксперт рассказал, когда ждать самых низких цен на клубнику

Дешевая клубника уже совсем скоро окажется на прилавках магазинов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Клубника уже появилась на прилавках магазинов и рынков Петербурга, Ленобласти и остальных регионов России. Но пока она, преимущественно, заграничная – например, из Азербайджана. Да и стоимость кусается. Когда же ждать понижения цен? По словам главы «Ягодной академии» Ирины Козий, поговорившей с URA.RU, выгоднее всего брать клубнику в июне.

- Ягодный сезон в 2026 году стартовал позже обычного. Запоздание примерно на две недели, поэтому и цена снижается с отставанием. Самая дешевая клубника появится в продаже где-то в первой половине июня, - цитируют эксперта в информационном агентстве.

В июле цена на клубнику чуть повысится, говорит Ирина Козий. Это связано с тем, что сбор урожая сместится с юга в среднюю полосу России, а там уже другая себестоимость выращивания сочной ягоды. Как считает эксперт, для жителей средних широт земляника окажется более вкусной и полезной, так как ее не надо везти издалека, и она будет спелой.