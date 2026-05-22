Также водителю предстоит оплатить несколько штрафов за нарушение ПДД. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Водитель фургона стал фигурантом уголовного дела за сопротивление полицейскому в Петербурге. Мужчина не только нарушал правила дорожного движения, но и протащил инспектора на капоте.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили фургон на Пионерской улице. Водитель пересекал проезжую часть с нарушениями, поэтому ему подали сигнал об остановке, но мужчина проигнорировал требование и поехал дальше. Началась погоня.

Через несколько минут фургон остановился на красный свет на перекрестке Большой Разночинной улицы и Чкаловского проспекта. Инспектор подбежал к машине, разбил окно и попытался вытащить ключ из замка зажигания, но нарушитель нажал на газ. Автомобиль протащил полицейского несколько метров, после чего водителю удалось скрыться.

- Дополнительные наряды ГАИ быстро задержали беглеца. На него составили несколько административных протоколов: за нарушение правил проезда перекрестков, за неподчинение требованию об остановке, а также за нарушение миграционного законодательства и управление в нетрезвом виде, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемого задержали, ему грозит не штраф, а реальный срок.