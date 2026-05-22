Экс-начальник пожарной части в Пушкине брал взятки за воду из гидранта

Всего он получил более 400 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор экс-начальнику пожарно-спасательной части в Пушкинском районе. Мужчину признали виновным в мошенничестве в крупном размере по двум эпизодам. Он получил взятки за то, что позволял коммерческим организациям бесплатно заправляться водой из пожарного гидранта.

В октябре 2020 года к начальнику части обратился представитель одной фирмы с просьбой разрешить его машинам забирать воду. Офицер сказал, что может помочь, но за деньги. Он потребовал 10 тысяч рублей ежемесячно и назвал счета, куда нужно переводить. Предприниматель согласился.

- С октября 2020 по февраль 2022 года автомобили компании регулярно заправлялись из гидранта. За это время начальник части получил 170 тысяч рублей, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Но на этом он не остановился. С мая 2021 по август 2022 года он разрешил заправляться автомобилям другой фирмы. За это он получил еще 245 тысяч рублей.

В суде бывший офицер полностью признал вину. Он объяснил, что тратил деньги на нужды своей пожарной части. Суд учел наличие у него малолетнего ребенка и положительную характеристику с работы. Тем не менее мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и назначили штраф в 70 тысяч рублей.