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НовостиОбщество22 мая 2026 8:28

Экс-начальник пожарной части в Пушкине брал взятки за воду из гидранта

Он объяснил, что тратил деньги на нужды своей пожарной части
Регина МАРИНЕЦ
Всего он получил более 400 тысяч рублей.

Всего он получил более 400 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор экс-начальнику пожарно-спасательной части в Пушкинском районе. Мужчину признали виновным в мошенничестве в крупном размере по двум эпизодам. Он получил взятки за то, что позволял коммерческим организациям бесплатно заправляться водой из пожарного гидранта.

В октябре 2020 года к начальнику части обратился представитель одной фирмы с просьбой разрешить его машинам забирать воду. Офицер сказал, что может помочь, но за деньги. Он потребовал 10 тысяч рублей ежемесячно и назвал счета, куда нужно переводить. Предприниматель согласился.

- С октября 2020 по февраль 2022 года автомобили компании регулярно заправлялись из гидранта. За это время начальник части получил 170 тысяч рублей, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Но на этом он не остановился. С мая 2021 по август 2022 года он разрешил заправляться автомобилям другой фирмы. За это он получил еще 245 тысяч рублей.

В суде бывший офицер полностью признал вину. Он объяснил, что тратил деньги на нужды своей пожарной части. Суд учел наличие у него малолетнего ребенка и положительную характеристику с работы. Тем не менее мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и назначили штраф в 70 тысяч рублей.