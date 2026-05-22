Застряла в смертельной ловушке: Вспыхнувший пауэрбанк чуть не убил девушку в лифте

Пауэрбанк загорелся в лифте у девушки в Сургуте. Фото: скриншот URA.RU

В Сургуте девушка чуть не погибла из-за своего пауэрбанка. Портативный аккумулятор загорелся прямо в тот момент, когда его владелица зашла в лифт, выбрала этаж и нажала кнопку закрытия дверей. Судя по записи с камеры видеонаблюдения в лифте, пауэрбанк вспыхнул ярким пламенем и задымился. Практически сразу видимость в лифте стала нулевой. Девушка успела скинуть рюкзак с «зарядкой» и хаотично нажимала на кнопки и стучала по двери, пытаясь ее открыть. К счастью, спустя 40 секунд ей удалось выскочить наружу.

- В соцсетях распространяется видео возгорания в лифте в Сургуте. На кадрах – задымление в кабине лифта на улице Крылова. Причина в загоревшемся портативном аккумуляторе в сумке девушки, - сообщили в URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России.

В Сургуте у девушки прямо в лифте взорвался пауэрбанк Портативный аккумулятор неожиданно загорелся, как только девушка зашла в лифт дома в Сургуте

В ведомстве уточнили, что инцидент прошел без серьезных последствий для здоровья девушки. Сообщений на номер 112 в итоге не поступало.