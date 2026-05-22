Инженеру из Нижнего Новгорода дали 20 лет колонии за госизмену и помощь ВСУ

Инженера-нижегородцы осудили за помощь ВСУ и госизмену. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Инженера из Нижнего Новгорода приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену, помощь ВСУ и побег из-под ареста. За этот букет преступлений 35-летний мужчина первые пять лет проведет в тюрьме, а затем его переведут в исправительную колонию строгого режима, пишет «ФедералПресс». По данным следствия, инженер перевел 7,8 тысячи рублей на счет террористов – он делал это в течение двух лет. Кроме того, в апреле 2023 года мужчина вступил в запрещенную организацию через канал в Telegram путем оформления билета участника.

- Пособник ВСУ администрировал открытый канал, где публиковали материалы, которые дестабилизировали общественно-политическую ситуацию в России,- сообщается в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда. – Также мужчина выступал против спецоперации и собирал информацию о химическом заводе в Кстово, передал данные за границу.

Против инженера возбудили уголовное дело 24 февраля 2025 года. Его задержали и отправили в СИЗО, но из-за жалоб на здоровье он оказался в больнице, откуда сбежал из-под ареста. Через трое суток его нашли и вернули за решетку.