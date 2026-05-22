Петербурженка сдала полиции бывшего парня, который тайно читал ее переписку

Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы или даже реальный срок - до двух лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Петербурга обратилась в полицию после того, как ее бывший молодой человек тайно влез в ее аккаунт в соцсети. Мужчина сделал скриншоты личных сообщений и разослал их знакомым. Все из-за ревности.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего ревнивца. Ему инкриминируют нарушение неприкосновенности частной жизни.

- С января по февраль этого года он незаконно получил доступ к переписке бывшей девушки, а потом без ее согласия распространил личную тайну среди третьих лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Теперь дело передали в Приморский районный суд. Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы или даже реальный срок - до двух лет колонии. Полиция напоминает: взлом чужих аккаунтов и распространение личной переписки - это уголовное преступление, даже если движет обида или ревность.