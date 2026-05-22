Петербуржцам рассказали, как успешно пройти собеседование на работу мечты

Важно держаться как равный партнер. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поиск работы - это стресс. Особенно когда непонятно, чего ждут от тебя на собеседовании. Основатель петербургского кадрового агентства Марина Платонова рассказала, как проходить интервью эффективно и на что обращать внимание при первом контакте с работодателем. Основатель петербургского кадрового агентства Марина Платонова рассказала Piter.TV, как правильно проходить собеседования.

- Главная ошибка соискателей - воспринимать приглашение на интервью как экзамен. На самом деле это переговоры. Компания ищет человека, который закроет ее задачи, а не просит взять «хоть куда-нибудь». Даже если работа очень нужна, важно держаться как равный партнер, - заявила Платонова.

Платонова советует еще до встречи уточнить у работодателя: кто будет проводить собеседование, сколько этапов предстоит, почему открыта вакансия и кто принимает финальное решение. Если окончательный выбор за владельцем бизнеса - разговор будет одним. Если слово за HR - совсем другим.

Многие боятся задавать эти вопросы, чтобы не показаться сложными. Но на деле адекватные работодатели видят в этом признак взрослого и осознанного специалиста. Цель собеседования - не магическое впечатление, а переход на следующий этап или получение предложения о работе.