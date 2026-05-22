Расистка из Кудрово, оскорбившая мамочек из Улан-Удэ, получила уголовное дело

За расистские высказывание против жительницы Кудрово возбудили уголовное дело. Фото: t.me/kudrovotalk

Две молодые мамы из Кудрово добились возбуждения уголовного дела в отношении местной активистки, которая подскочила к ним на прогулке и оскорбила по национальному признаку. Все произошло 8 апреля возле ТЦ «Мега». Со слов пострадавших женщин, в тот момент они спокойно гуляли с колясками, как вдруг к ним подошла прохожая и вылила на них ушат из расистских слов, вдобавок матерясь и угрожая ударить их. Все удалось снять на видео, которое в итоге изучили в полиции. Помогла и огласки общественности.

Женщине не понравилось, что уроженки Улан-Удэ переехали в Кудрово. Фото: t.me/kudrovotalk

- Депутаты Госдумы направили запросы правоохранителям, потребовав не спускать на тормозах «очередную расистскую атаку». Спустя 40 дней случилось то, чего мы ждали и требовали: возбуждено дело по второй части статьи 282 УК РФ «Разжигание ненависти с угрозой применения насилия». Это победа и прецедент для всех нас. Теперь важно следить за расследованием, чтобы стороны не помирили, а дело не закрыли в связи с истечением срока давности, - рассказала общественница Мария Цыденова в своем Telegram-канале.

Добавим, что расистке теперь грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, либо она может отделаться штрафом в размере от 300 до 600 тысяч рублей.